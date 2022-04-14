Больше всего в Донецкой области: Офис Генпрокурора сообщил, скольких детей убили и ранили оккупанты в Украине

Больше всего в Донецкой области: Офис Генпрокурора сообщил, скольких детей убили и ранили оккупанты в Украине

В результате обстрела россиянами железнодорожного вокзала в Краматорске погибло уже 7 детей.

В Украине из-за вооруженной агрессии России, войска которой убивают мирных людей и уничтожают дома и инфраструктуру, погибли уже 197 детей, еще по меньшей мере 548 детей пострадали.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что более 351 ребенок получил ранения разной степени тяжести в результате преступных действий РФ. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 115, Киевской – 105, Харьковской – 81, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Херсонской – 38, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

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При фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории пгт. Гостомеля и Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Также стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Младенцы Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний отпрыск.

Число детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.

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Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушен полностью.

Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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