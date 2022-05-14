Больше всего в Харьковской области: в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия

Больше всего в Харьковской области: в Украине продолжают фиксировать военные преступления россиян против культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) документирует военные преступления русских оккупантов против культурного наследия Украины.

По состоянию на 14 мая 2022 года было зафиксировано 331 такой эпизод в разных областях Украины. Больше всего из них в Харьковской (90), Донецкой (70) и Киевской областях (62).

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Мы каждый день, к сожалению, продолжаем фиксировать преступления россиян против человечности и объектов культурного наследия Украины. За небольшой период с момента обновления статистики зафиксированных преступлений россиян против нашего культурного наследия они ракетой попали в еврейское кладбище в Глухове. Чем они отличаются от фашистов, которые уничтожали евреев 80 лет назад В день памяти и примирения они полностью разрушили Георгиевский скит Свято-Успенской Святогорской лавры московского патриархата в Донецкой области. е. Хортица, сакральном месте для украинцев. Так безбожно уничтожать нашу культуру могут только варвары", — отметил Ткаченко.

Также он добавил, что министерство активно работает сейчас в направлении защиты и диджитализации культурного наследия.

Фото: facebook.com/MKIPUkraine

Напоминаем, разрушение объектов культурного наследия – это военное преступление по Гаагской конвенции 1954 года.

МКИП также просит украинцев, помня о личной безопасности, помогать документировать преступления России на национальной платформе по этой ссылке. Все собранные материалы будут использованы в качестве доказательств для уголовных производств против российских преступников.

Напомним, что оккупанты продолжают обстреливать "дорогу жизни" Лисичанск-Бахмут, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы в Луганщину.