Больше всего в Херсонской области: стало известно, сколько людей за сутки погибло в Украине

В Херсонской области за прошедшие сутки были ранены десять человек.
В Украине за прошедшие сутки, 21 ноября, в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибли и пострадали более 20 гражданских людей.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.
По данным местных ОВА, за минувшие сутки погибли 8 человек; пострадало – 16. Больше всего жертв агрессии РФ в Херсонской области. Там обнаружили 3 погибших и 10 раненых.
В Донецкой области четверо погибших и столько же раненых. Еще одно гражданское лицо из-за подрыва на мине погибло на Харьковщине и двое граждан получили ранения.
Как сообщало Управление ООН по правам человека, с начала военного широкомасштабного вторжения России в Украине погибли более 6,5 тысяч мирных жителей. Больше всего гражданских погибло в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в ВОЗ предупредили, что жизнь миллионов граждан Украины во время холодов в этом году окажется под угрозой. Ожидается, что около 2-3 миллионов украинцев зимой могут покинуть свои дома и уехать временно в более безопасное место.
"Проще говоря, этой зимой пойдет речь о выживании", — сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.
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