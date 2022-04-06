Больше всего войска РФ убили русскоязычных людей, которых они пришли "защищать" — Зеленский

В качестве примера глава страны назвал Мариуполь, Харьков, Мелитополь и Бердянск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего российские оккупанты убили тех людей, которых они пришли "защищать" — русскоязычных.

Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk. В качестве примера глава страны назвал города, в которых враг особенно жестоко издевается над гражданскими русскоязычнымы людьми – Мариуполь, Харьков, Мелитополь и Бердянск.

"Особенно Мариуполь и Харьков, где было очень много русскоговорящих людей. Больше всего они как раз убили там тех людей, о которых они сказали, что они пришли защищать. Люди, которые там, русскоговорящие, они там ненавидят все русское. А еще несколько лет назад они считали себя братьями/сестрами, у них границы... Сейчас они ненавидят и не понимают, за что это – ракетами в гражданских людей. Сотни детей погибли от прямой бомбардировки", — поделился Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что россияне знают, что на самом деле они нацисты, отметив, что они еще задолго до войны показали, как относятся к украинской нации – хотели ее уничтожить, поэтому пришли в Украину с войной.

Читайте также: