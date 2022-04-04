Больше всего жертв в Бородянке — Венедиктова о массовых убийствах россиянами в Киевской области

Больше всего жертв в Бородянке — Венедиктова о массовых убийствах россиянами в Киевской области

По словам Венедиктовой, количество военных преступлений россиянами — чрезвычайно велико.

В Киевской области самая плохая ситуация в отношении массовых убийств, совершенных российскими военными — в Бородянке.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в совместном телемарафоне 4 апреля.

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По ее словам, количество военных преступлений россиянами — чрезвычайно велико. Они выходят за пределы квалификаций. Также Венедиктова добавила, что о преступлениях, совершенных в Бородянке, скоро будут говорить во всем мире.

"На сегодняшний день такое количество военных преступлений, что они выходят за пределы квалификаций. Это уже преступления о человечности, которые совершаются систематически россиянами. Сейчас мы можем предметно говорить о Киевской области, поскольку вчера (3 апреля — ред. ) получили доступ к ней. Соответственно., мы можем отрабатывать Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле, самая плохая ситуация в отношении жертв — в Бородянке. Думаю, мы будем еще отдельно говорить о Бородянке, там есть о чем говорить", — сказала Венедиктова.

ТСН.ua собрал жуткие кадры массовых расстрелов украинцев российскими захватчиками.

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