Большие порции борща, библиотека и бассейн с рыбой: представитель ГУР рассказал, чем украинский плен отличается от российского

Украинский военный плен в подавляющем большинстве случаев отличается от российского буквально всем. Украина четко исполняет международное право, придерживается Женевской конвенции.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

"В лагере, где пребывают российские военнопленные регулярно бывают представители Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного креста, правозащитники. В том числе журналисты со всего мира. И видят, что едят, где спят, как проводят досуг, какие книги читают, как выглядят, в каких условиях содержатся оккупанты, рашисты, преступники, убийцы – те, кто пришли на нашу землю не с подарками и не дружить… Тем не менее Украина – цивилизованная европейская страна, мы показываем, что да, мы их ненавидим, но мы соблюдаем закон и международное право", - говорит Юсов.

Представитель военной разведки добавил, что у россиян есть душ с горячей водой, большие порции, больница, библиотека и даже бассейн с рыбами.

"Порция супа и борща очень большая бывает. Иногда сложно съесть. Как и четверть буханки хлеба за обедом... И даже бассейн с рыбой. Про библиотеку мы молчим. И да, очень важно, чтобы это видел весь мир. Ну и, кроме того, Украина обеспечивает такой доступ, а государство-агрессор, собственно, не обеспечивает. И это делается умышленно. В большинстве случаев Международный комитет Красного креста не имеет полноценного доступа к местам содержания наших пленных на территории так называемой Российской Федерации. А это означает, что ни проверить их состояние, ни проверить условия, в которых они находятся, медицинскую помощь, питание и многие другие вещи, просто нет возможности", - подчеркнул он.

Юсов добавил, что наши защитники и защитницы, а также незаконно удерживаемые гражданские лица возвращаются из плена совершенно в другом состоянии, этот контраст ужасает.

"Но тем не менее. Мы этим и отличаемся, в том числе, от орды, от путинской России, от рашистов. Да, это враг, но мы исполняем закон. В том числе в своих интересах. Это обменный фонд, который позволяет нам во время активной фазы военных действий возвращать наших защитников из рашистского плена. И это важный момент. В Женевской конвенции напрямую не сказано, что во время войны должны быть обмены и должны возвращать пленных. Речь идет о том, что в большинстве подобных случаев обмены и возвращение состоялись уже после завершения боевых действий. Но мы не можем себе позволить ждать. Это позиция и Кирилла Буданова, и президента Украины. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными делает все, чтобы не останавливался этот процесс. И после вторжения уже 2576 украинцев и украинок в результате обмена вернулись домой. К сожалению, еще очень много работы", - резюмировал представитель разведки.

Напомним, украинский военнослужащий Илья Михальчук рассказал о зверствах, которые ему пришлось пережить в плену у боевиков ЧВК "Вагнер". Украинскому военному "вагнеровцы" ампутировали две руки.