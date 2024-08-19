Большие потери мешают россиянам продвигаться по одному из направлений: в НГУ рассказали детали

Большие потери русской армии мешают передвигаться ей в Покровском направлении.

Такое мнение высказал пресс-офицер бригады "Красная калина" Николай Коваль в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что за прошедшие сутки его бригада уничтожила три вражеских группы, которые штурмовали украинские позиции. Эти группы составляли около 40 окупантов.

"В первую очередь, они хотят дойти до дороги. Это может быть не только через Покровск. Может быть и через Мирноград. Враг пытается идти вперед, но, из-за больших потерь, он тоже не может это делать, потому что мы круглосуточно и каждый день очень максимально пытаемся проводить работу, чтобы ни пехота, ни техника не смогла пройти», – говорит Коваль.

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Несмотря на это, враг не останавливает попытку наступления.

"Это каждый день. Мы видим и знаем заранее, когда они начинают передвигаться. Но, как только мы уничтожаем одну группу, за ней заходит снова другая группа ", — добавил Коваль.

Напомним, что потери россиян в войне против Украины перевалили за 600 тысяч человек.

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