Большие потери: в Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли более полусотни человек

Большие потери: в Чернигове за сутки под обстрелами россиян погибли более полусотни человек

По энергосетям Чернигова были нанесены удары, энергетики работают над устранением проблемы.

Российские армейцы продолжают системные артиллерийские и авиаобстрелы Чернигова. В результате обстрелов города российскими оккупационными войсками за прошедшие сутки, 16 марта, погибли 53 человека.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщил глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус в Telegram.

"Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступило 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором и за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать", — написал он.

Чаус подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по силам противника, который паникует, а также терпит потери.

Также Вячеслав Чаус наметил три блока проблем города:

первый – отсутствие света, воды, тепла, частично газа;

второй – в подвалах (без конкретики) сидят люди без еды и без воды;

третий — "зеленый коридор".

Чаус заверил, что аварийные бригады облэнерго, "Черниговгаза", водоканала, ТЭЦ, ГСЧС работают все время, несмотря на обстрелы.

"Работает Черниговский городской совет, работают десятки волонтеров по обеспечению едой и питьевой водой. Но, конечно, некоторые субъекты могут выпадать. Давайте их идентифицировать. Пожалуйста, возле каждого из таких объектов есть военные. Через военных сигнализируйте, что до вас не доезжает вода или еда и мы включим этот объект в адресную доставку", – призвал глава ОВА.

Кроме того, Чаус обратился к тем черниговцам, которым удалось выбраться из города и области. Они, как подчеркивает глава области, сеют панику о том, что по Чернигову уже бегают российские наемники с автоматами.

"Нет здесь россиян с автоматами. Не сейте панику, пожалуйста. Вооруженные силы работают", — подчеркнул глава области.

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