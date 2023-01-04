Большие потери в российской армии: британские разведчики назвали причину

Здание ПТУ русские солдаты захватили для использования в военных целях.

Британские разведчики считают, что высокому уровню потерь среди оккупантов сдерживает непрофессионализм армии Российской Федерации. Отмечается, что в здании бывшего профтехучилища Макеевцы находились не только мобилизовые, но и склад боеприпасов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Британские специалисты отмечают, что здание ПТУ российские солдаты захватили для использования в военных целях. В минобороны РФ отмечают, что помещение заведения полностью разрушено, а в результате удара погибли только 89 военных.

"Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились рядом с размещением войск, которые взорвались во время удара, вызвав вторичные взрывы", — говорится в сообщении.

По данным разведки, здание было развешено в 12,5 км от Авдеевского сектора линии фронта, который сейчас один из самых ожесточенных районов фронта.

"Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь в России", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, в ночь на 1 января было уничтожено здание бывшего профтехучилища в Макеевке, где находились мобилизованные солдаты российской армии. В помещении могло находиться до 600 "мобиков".

Издание Reuters называет инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войны РФ. В России раздаются требования наказать командование, допустившее гибель военных от удара ВСУ в новогоднюю ночь.

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