Большие разрушения и двое погибших: оккупанты 30 раз ударили по Херсонщине (фото)

За прошедшие сутки, 7 декабря, российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

За прошедшие сутки военные РФ несколько раз накрывали огнем из РСЗО и дальнобойной артиллерии прифронтовые населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, Херсон и пригород. В результате обстрелов погибли два человека, один житель области ранен.

В областном центре под удар российской армии попали районы, расположенные вдоль берега, сообщает в свою очередь полиция Херсонской области.

Там снарядами повреждены жилые дома, находившиеся в радиусе вражеских обстрелов, некоторые из них непригодны для жизни и не подлежат восстановлению.

На местах попаданий продолжают работать следователи, взрывотехники и криминалисты.

Напомним:

Поздно вечером, 2 декабря, российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура города.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

Последний день объявленной эвакуации в Херсонской области, которая так и не заработала

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