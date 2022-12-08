Большие разрушения и двое погибших: оккупанты 30 раз ударили по Херсонщине (фото)

Российские захватчики продолжают терроризировать херсонцев.
За прошедшие сутки, 7 декабря, российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
За прошедшие сутки военные РФ несколько раз накрывали огнем из РСЗО и дальнобойной артиллерии прифронтовые населенные пункты Бериславского и Херсонского районов, Херсон и пригород. В результате обстрелов погибли два человека, один житель области ранен.
В областном центре под удар российской армии попали районы, расположенные вдоль берега, сообщает в свою очередь полиция Херсонской области.
Там снарядами повреждены жилые дома, находившиеся в радиусе вражеских обстрелов, некоторые из них непригодны для жизни и не подлежат восстановлению.
На местах попаданий продолжают работать следователи, взрывотехники и криминалисты.
Напомним:
Поздно вечером, 2 декабря, российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.
3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура города.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".
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