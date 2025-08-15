Большинство американцев не доверяют Трампу в вопросах войны РФ против Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

59% американцев не уверены, что президент Дональд Трамп может принимать мудрые решения по вопросам войны России против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Pew Research Center.

Согласно данным исследования, большинство респондентов заявили, что «не очень уверены» или «совершенно не уверены» в способности главы Белого дома принимать взвешенные шаги в этом конфликте.

В то же время, треть опрошенных (33%) считают, что президент США более благосклонен к России, 6% — к Украине. Еще 28% считают, что он сохраняет верный баланс в подходах к сторонам войны. При этом 32% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.