"Большинство авиабаз РФ — в пределах досягаемости западного оружия, которое получил Киев" — Bild (карта)

Оружие от западных союзников не может быть использовано для ударов по русской территории. Украине не разрешено использовать западную ПВО и против российских самолетов в небе. В то же время большинство авиабаз РФ находится в пределах досягаемости западного оружия, полученного Киевом.

Об этом написал военный обозреватель Bild Юлиан Рэпке.

"Однако это оружие не может быть использовано для ударов по российской территории. Украине не разрешено использовать западную ПВО и против российских самолетов в небе — ВСУ приходится ждать, пока бомбардировщики выпустят крылатые ракеты и те уже окажутся над украинской территорией, чтобы поразить их", — добавил Репке.

Большинство авиабаз РФ — в пределах досягаемости западного оружия, которое получил Киев Карта Bild

По информации Bild, украинская армия, по меньшей мере, один раз использовала систему Patriot, поставленную из Германии "для самостоятельных действий".

"Реакция: гневные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки зенитных ракет, если подобный инцидент повторится", — написал Юлиан Репке.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал "переосмыслить" существующие ограничения, поэтому они "связывают руки украинским вооруженным силам".

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