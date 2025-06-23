Большинство будет попадать в цели: в ВСУ предупредили о новой волне атак "Шахедов" в сентябре

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Уже в сентябре каждые два дня в Харьков, Киев или другие города Украины Россия будет запускать по 300-400 «Шахедов».

Об этом сообщил в эфире Youtube-канала «РБК-Украина» командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

«Мы можем ожидать уже в сентябре каждые два дня Харьков, Киев или другие города 300-400 „Шахедов“. С учетом всех обстоятельств большинство из них будут попадать в цели», — рассказал Денис Ярославский.

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По его словам, сейчас у россиян стало больше «Шахедов». Враг маневрирует своими средствами БПЛА так, чтобы обходить системы противовоздушной обороны Украины, а также системы РЛС.

«Их разведка радиоэлектронная разведка также работает, поэтому мы можем видеть летящие на высоте „Шахеды“, условно, 200 метров, а можем видеть „Шахеды“, которые поднимаются на высоту 4,5 км, 4,2 км. И это все дальше будет только модернизироваться», — рассказал Ярославский.

Поэтому с высотой, которую отметил военный, а также с мощностями производства, следует ожидать уже в сентябре такое количество вражеских дронов.

Ранее уже говорилось, что Россия запускает модернизированные дроны — усовершенствованные «Шахеды», имеющие усиленную боеголовку и возможности автономного наведения.

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