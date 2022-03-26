Большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ": появился поименный список нардепов, сбежавших перед вторжением РФ

Большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ": появился поименный список нардепов, сбежавших перед вторжением РФ

Народные избранники бежали в Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларусь.

Перед вторжением России из Украины скрылось за границу более 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Поименный список беглецов опубликовала на Facebook-странице Ольги Грановской.

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Среди "теплых" краев народные избранники избрали Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларуси. Кто-то убегал в Европу самолетом, а некоторые, которым было недалеко, как нардепу Олегу Волошину, пересек границу с Беларусью на автомобиле.

Кто из депутатов Верховной Рады успел уехать до вторжения России:

Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания); Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, улетела в Ригу (Латвия); Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия); Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция); Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль); Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия); Желизняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция); Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша); Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ); Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ); Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция); Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ); Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция); Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания); Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария); Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ); Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия); Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция); Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция); Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.

Следует отметить, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа — При жизни", согласно решению СНБО, — запрещена в Украине на время военного положения.

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