Большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ": появился поименный список нардепов, сбежавших перед вторжением РФ

Народные избранники бежали в Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларусь.
Перед вторжением России из Украины скрылось за границу более 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Поименный список беглецов опубликовала на Facebook-странице Ольги Грановской.
Среди "теплых" краев народные избранники избрали Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларуси. Кто-то убегал в Европу самолетом, а некоторые, которым было недалеко, как нардепу Олегу Волошину, пересек границу с Беларусью на автомобиле.
Кто из депутатов Верховной Рады успел уехать до вторжения России:
- Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
- Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, улетела в Ригу (Латвия);
- Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
- Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
- Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
- Желизняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
- Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
- Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
- Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
- Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ);
- Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция);
- Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
- Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
- Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
- Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
- Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.
Следует отметить, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа — При жизни", согласно решению СНБО, — запрещена в Украине на время военного положения.
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