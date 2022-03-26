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Большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ": появился поименный список нардепов, сбежавших перед вторжением РФ

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Большинство — из пророссийской партии "ОПЗЖ": появился поименный список нардепов, сбежавших перед вторжением РФ

УНИАН

Народные избранники бежали в Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларусь.

Перед вторжением России из Украины скрылось за границу более 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Поименный список беглецов опубликовала на Facebook-странице Ольги Грановской.

Среди "теплых" краев народные избранники избрали Испанию, Италию, Францию, Латвию, Францию, Польшу, ОАЭ, Германию, Израиль, Турцию, Швейцарию и даже Беларуси. Кто-то убегал в Европу самолетом, а некоторые, которым было недалеко, как нардепу Олегу Волошину, пересек границу с Беларусью на автомобиле.

Кто из депутатов Верховной Рады успел уехать до вторжения России:

  1. Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  2. Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, улетела в Ригу (Латвия);
  3. Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  4. Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  5. Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  6. Устинова Александра ("Голос"), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  7. Желизняк Ярослав ("Голос"), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  8. Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  9. Аликсейчук Александр ("Слуга народа"), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
  10. Аллахвердиева Ирина ("Слуга народа"), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  11. Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  12. Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля, вылетел в Доху (ОАЭ);
  13. Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля, вылетел в Париж (Франция);
  14. Кривошеев Игорь ("Слуга народа"), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  15. Нагорняк Сергей ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  16. Пивоваров Евгений ("Слуга народа"), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  17. Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  18. Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  19. Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  20. Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину, пересек на автомобиле границу с Беларусью.

Следует отметить, что пророссийская партия "Оппозиционная платформа — При жизни", согласно решению СНБО, — запрещена в Украине на время военного положения.

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