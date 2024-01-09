"Большинство мужчин не хотят служить": военный прокомментировал усиление мобилизации

Военный ВСУ объяснил, почему в Украине нужно усилить мобилизацию военнообязанных.
Военный ВСУ и командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Валид отмечает, что в Украине нужно усилить мобилизационные мероприятия, ведь это "вопрос выживания, армии, боеспособности войска".
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Я, пожалуй, один из немногих военных, у которого есть мнение, которое непопулярно в обществе, даже среди военных. Мы все равно все смотрим новости и слушаем, как оно есть. И вот если сделать такое обобщение о мобилизации, то выглядит это следующим образом: вот какой-то рядовой украинец, он очень хороший человек, он хочет защищать свою Родину, но вот к нему не нашли подхода, ключик не нашли, чтобы он пошел", — прокомментировал он.
По мнению военного, большинство мужчин в Украине просто не хотят служить. Ибо поколение, родившееся в 1980-1990 годы, не воспитывали в патриотизме.
"Этого настроения нет в массах. То, что у нас есть отдельные националистические или национальные организации – это же не показатель, этих людей очень мало, если брать процент от всех. Я смотрю на приходящих сейчас людей на их мотивацию – это просто печаль. Мне же есть с чем сравнивать, как было в начале (войны - ред.), когда все собирались, очереди стояли, потом через полгода, через год я вижу эту градацию или деградацию мотивации. Она очень низкая. И если мы будем сейчас искать подход к каждому, то мы просто не успеем пополнить войско", — объясняет Валид.
По его мнению, если говорить об усилении мобилизации – речь идет именно про обязанность. И здесь не должно учитываться, хочет человек или не хочет.
"Когда государство требует с бизнесменов или с предприятия налоги, оно же не спрашивает, хотят они платить или не хотят – это обязанность. И эти люди тоже должны идти служить… Если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% от того, что сейчас хочет Министерство обороны или Генеральный штаб. Но я думаю, что если с уже мобилизованными людьми обращаться правильно, то определенный процент из них найдут эту мотивацию уже там (на фронте — ред.)", — резюмировал командир разведывательного взвода.
Напомним, глава комитета по вопросам нацбезопасности рассказал о скандальных случаях с представителями военкоматов.
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