Большинство "народных милиционеров ДНР" погибло в боях под Мариуполем — разведка

Большинство "народных милиционеров ДНР" погибло в боях под Мариуполем — разведка

В боях на мариупольском направлении оккупанты задействовали весь личный состав так называемой "МВД ДНР".

В так называемой "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибло в боях под Мариуполем.

В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав "МВД ДНР". Включая военнослужащих «внутренних войск "ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", — говорится в сообщении.

Так, по данным разведки, установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:

Мариупольское направление:

– до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;

– более 2800 чел. санитарные потери;

Другие направления:

– около 500 чел. безвозвратные потери;

– около 2100 чел. санитарные потери.

Нехватка правоохранителей привела к ухудшению ситуации с поддержкой общественного правопорядка и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.

Напомним, в Мариуполе есть первое подтверждение принудительной мобилизации мужчин в "армию ДНР".

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