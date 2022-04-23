Большинство "народных милиционеров ДНР" погибло в боях под Мариуполем — разведка

В боях на мариупольском направлении оккупанты задействовали весь личный состав так называемой "МВД ДНР".
В так называемой "ДНР" практически не осталось "народных милиционеров" – большинство погибло в боях под Мариуполем.
В боях на мариупольском направлении оккупанты привлекли весь личный состав "МВД ДНР". Включая военнослужащих «внутренних войск "ДНР" и курсантов "Донецкой академии МВД".
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"Министр внутренних дел ДНР" принял решение о назначении специального служебного расследования в отношении начальника "Донецкой академии МВД" и начальников аппарата "ВВ МВД" по факту потерь среди личного состава", — говорится в сообщении.
Так, по данным разведки, установлено, что за время участия в боевых действиях "МВД ДНР" понесло большие потери:
Мариупольское направление:
– до 1000 чел. безвозвратные потери в т.ч. 26 курсантов;
– более 2800 чел. санитарные потери;
Другие направления:
– около 500 чел. безвозвратные потери;
– около 2100 чел. санитарные потери.
Нехватка правоохранителей привела к ухудшению ситуации с поддержкой общественного правопорядка и значительно усложнила дальнейшую принудительную мобилизацию.
Напомним, в Мариуполе есть первое подтверждение принудительной мобилизации мужчин в "армию ДНР".
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