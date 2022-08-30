Большинство подразделений РФ в Херсонской области неукомплектованы и зависят от слабых линий поставок – минобороны Британии

На Херсонском направлении большинство российских подразделений неукомплектованы и зависят от слабых линий поставок через паромные переправы и понтонные мосты через реку Днепр.

Об этом в ежедневном обзоре сообщает Министерство обороны Великобритании.

Утром 29 августа несколько бригад ВСУ усилили артиллерийские обстрелы на передовых участках на юге Украины. Украинские дальнобойные высокоточные удары продолжают мешать пополнению запасов России. Вместе с тем, пока невозможно подтвердить масштабы украинского удара.

По данным британской разведки, с начала августа Россия предприняла значительные усилия по усилению своих сил на западном берегу Днепра в районе Херсона. 49-я общевойсковая Армия Южного военного округа (ЮВО) была усилена компонентами 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). Большинство подразделений вокруг Херсона, вероятно, не укомплектованы личным составом и зависят от слабых линий поставок по паромным и понтонным мостам через Днепр.

В Минобороны добавили, что такая интеграция подразделений 49-й и 35-й армий свидетельствует о значительной реорганизации российских сил в Украине после их неудач в начале вторжения.

"Если Украине удастся провести длительные наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, возможно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на южном направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, в ОК "Юг" объяснили, почему не комментируют действия и достижения ВСУ в Херсонской области.

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