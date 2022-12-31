Большинство ракет сбиты авиацией и ПВО: в Сухопутных войсках сообщили первые результаты

В Киеве и области снова раздаются взрывы.

Во время массированной атаки России большинство российских ракет сбили украинская авиация и ПВО.

Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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Он предупредил, что российские обстрелы врага продолжаются, но украинские военные готовы отбивать атаки россиян.

"Большое количество воздушных целей было сбито авиацией и нашими силами ПВО Атака врага продолжается. Все в максимальной концентрации, продолжаем работать. Сохраняем спокойствие, держим строй!"

Для кафиров не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолели нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но этого, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим сражаться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", — написал он.

Напомним, взрывы прогремели в Соломенском, Печерском, Голосеевском и Святошинском районах. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.

Число госпитализированных в результате атаки по столице возросло до 13 человек. Среди пострадавших — японский журналист.

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