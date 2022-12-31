Большинство ракет сбиты авиацией и ПВО: в Сухопутных войсках сообщили первые результаты

В Киеве и области снова раздаются взрывы.
Во время массированной атаки России большинство российских ракет сбили украинская авиация и ПВО.
Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
Он предупредил, что российские обстрелы врага продолжаются, но украинские военные готовы отбивать атаки россиян.
"Большое количество воздушных целей было сбито авиацией и нашими силами ПВО Атака врага продолжается. Все в максимальной концентрации, продолжаем работать. Сохраняем спокойствие, держим строй!"
Для кафиров не существует законов и обычаев ведения войны. Они думают, что одолели нас: если не на поле боя, то разрушив наши города. Но этого, как и каждый следующий раз, они обречены на поражение. Потому что мы – несокрушимые. Потому что мы не прекратим сражаться: пока не вернем себе каждый сантиметр нашей земли", — написал он.
Напомним, взрывы прогремели в Соломенском, Печерском, Голосеевском и Святошинском районах. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект. В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.
Число госпитализированных в результате атаки по столице возросло до 13 человек. Среди пострадавших — японский журналист.
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