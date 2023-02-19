Большинство регионов со светом: где в Украине будут выключать электроэнергию 19 февраля

В Украине 19 февраля фиксируется самое низкое потребление электроэнергии за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Рост потребления прогнозируется вечером и утром понедельника, 20 февраля.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

В связи с отсутствием дефицита в мощности в энергосистеме лимиты потребления в области не приходились.

"В то же время в случае изменения ситуации и в случае роста потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления будут продлены уже завтра", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что на утро воскресенья, 19 февраля, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Также согласно командам диспетчеров "Укрэнерго" и графикам работают и все электростанции.

Впрочем, все еще из-за сетевых ограничений вынужденно применяются отключения по графику в Одессе и Одесском районе. Почасовые отключения возможны в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

В "Укрэнерго" добавили, что в Одесской и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, без выходных продолжаются ремонтные работы.

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", — добавили в компании.

К слову, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем РФ. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Напомним, утром 18 февраля в некоторых регионах Украины были введены превентивные экстренные отключения электричества, чтобы предотвратить повреждения инфраструктуры в случае "прилетов".

Утром субботы российские оккупанты обстреляли Хмельницкий.

Президент Владимир Зеленский вечером 18 февраля сообщил, что большинство территории государства снабжается электричеством, несмотря на очередной российский ракетный налет.

Как сообщал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян, в Украине не будут выключать электроэнергию в случае отсутствия новых ракетных и дроновых атак российских оккупационных войск. Также он анонсировал, что уже с марта потребление электроэнергии пойдет на убыль, так что дефицита будет еще меньше.

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