Большинство россиян поддерживают войну против Украины, но воевать не пойдут — Жданов объяснил почему

Военный эксперт рассказал о скрытой мобилизации и почему россияне не готовы воевать против Украины.

По результатам соцопросов, большинство жителей Российской Федерации поддерживают войну против Украины.

Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что России не стоит рассчитывать, что при необходимости они сразу будут штурмовать военкоматы, соглашаясь идти на войну.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Пропагандистская идея в голове у каждого россиянина присутствует и они вроде бы готовы (воевать — ред.), но я не уверен в том, что эти люди, которые отдают свой голос за войну против Украины, когда получат повестку в военкомат, а скрытая мобилизация тоже предусматривает раздачу повесток, я не уверен, что они обрадуются этому. И побегут в военкомат с призывом: "Дайте мне оружие, я пойду". Первый вопрос, который он задаст, будет: "А где же наши Вооруженные силы, где "вторая" армия мира?", — отметил он.

По словам Жданова, это и есть сдерживающий фактор для Путина. Они понимают, что такая массовая мобилизация может повлечь за собой взрыв в обществе, это будет признание в проигрыше Вооруженных сил РФ перед Вооруженными силами Украины.

"Поэтому они будут делать все, чтобы оставался статус-кво: вроде бы мобилизации нет, вроде бы они побеждают, поэтому общество все поддерживает, но любым способом они вербуют людей для того, чтобы они ехали воевать. Им уже понемногу начинает не хватать желающих подписать контракт и поехать на войну в Украину, поскольку количество потерь становится все больше", — резюмировал эксперт.

Напомним, Жданов рассказал, получит ли Украина в ближайшее время современные истребители.

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