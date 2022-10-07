Большинство танкового парка Украины сегодня составляет затрофеенная российская техника — британская разведка

Более половины танкового парка Украины сегодня состоит из трофейной техники, которую россияне покидают во время отступления.

Трофейная российская техника сейчас составляет значительную долю военного вооружения Украины. Такое обилие брошенной оккупантами техники свидетельствует о том, что россияне имеют низкий уровень подготовки и боевой дисциплины.

Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Великобритании за 7 октября.

"С момента [полномасштабного] вторжения [России] Украина захватила по меньшей мере 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин. Теперь более половины танкового парка Украины потенциально состоит из трофейной техники", — говорят в британской разведке.

То, что российские воины не смогли уничтожить невредимую технику перед уходом, свидетельствует о низком уровне подготовки и боевой дисциплины.

"Поскольку российские формирования находятся под сильным напряжением в нескольких направлениях, а войска РФ деморализованы, Россия, вероятнее всего, будет продолжать терять тяжелое вооружение", — говорят в Минобороны Британии.

Напомним, СБУ перехватила очередной разговор окупантов, в котором захватчик жалуется на отсутствие нормального вооружения и завидует ВСУ.

Это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах жалуются на свое плачевное состояние. Ранее россиянин, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой.

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