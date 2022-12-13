Большинство военной техники ремонтники восстанавливают прямо на линии фронта: видео процесса

Ремонтируют и украинскую, и российскую трофейную технику. В последней часто находят награбленное оккупантами.

В Украине 90-95% военной техники ремонтные бригады "Укроборонпрома" восстанавливают непосредственно на линии столкновения или в серой зоне под открытым небом, в любую погоду, днем и ночью.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" и опубликовала видео с места одного из таких ремонтов.

Отмечается, что личный рекорд ремонтной бригады на ролике – семь восстановленных машин в сутки тремя лицами.

Ремонтируют и украинскую, и российскую трофейную технику. Часто в трофейной бронетехнике украинские военные находят награбленные оккупантами вещи гражданских: пылесосы, чайники, кофеварки.

Восстановление техники на передовой начинается с разговора с экипажем до прибытия ремонтной бригады на передовую, а также при выезде. Таким образом можно заранее позаботиться о необходимых запчастях. По прибытии на место специалисты осматривают машину, максимально быстро выясняют поломку и начинают ремонт.

Отмечается, что военная техника с существенными боевыми повреждениями оттягивается на площадки для ремонта или в безопасное место, где можно проводить ремонт.

"С первых дней полномасштабного вторжения мобильные ремонтные бригады стали невидимым фронтом и скорой помощью для техники ВСУ. Они не считают себя героями. Ремонтировать технику на самой линии столкновения — это для них обязанность и перед военными, и перед страной. Но для нас они – герои. Герои оборонки", – говорится в заявлении "Укроборонпрома".

Напомним, в ноябре в "Укроборонпроме" сообщили, что будут производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами НАТО.

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