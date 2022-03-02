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Большинство высокопоставленных чиновников РФ считают, что у Путина какие-то изъяны со здоровьем – Данилов

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Большинство высокопоставленных чиновников РФ считают, что у Путина какие-то изъяны со здоровьем – Данилов

Associated Press

Когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда к врачам можно обращаться, сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большинство россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий президента РФ Владимира Путина, а также очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем.

Об этом Данилов заявил в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

"Большинство российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем. То, что сейчас происходит, и есть следствие этого процесса", — рассказал секретарь СНБО.

"Мы видим, когда он (Путин – ред.) проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", – сказал Данилов.

Напомним, CNN со ссылкой на американскую разведку писал, что Путин – психически больной человек в медицинском значении и от него можно ожидать чего угодно. А душевнобольной человек с ядерным оружием в руках – это вдвойне угрожающе, чем просто военный преступник.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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