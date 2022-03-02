Большинство высокопоставленных чиновников РФ считают, что у Путина какие-то изъяны со здоровьем – Данилов

Когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда к врачам можно обращаться, сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большинство россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий президента РФ Владимира Путина, а также очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем.

Об этом Данилов заявил в эфире в ходе совместного марафона украинских телеканалов.

"Большинство российских компаний, россиян, занимающих высокие должности, не понимают вообще в последнее время логику действий Путина. Очень многие считают, что у него какие-то изъяны со здоровьем. То, что сейчас происходит, и есть следствие этого процесса", — рассказал секретарь СНБО.

"Мы видим, когда он (Путин – ред.) проводит встречи со своими подчиненными, он сидит на расстоянии от 15-20 метров. Не знаю, что там с ним происходит, но когда человек не контактирует с людьми, может быть много таких процессов, когда можно к врачам обращаться", – сказал Данилов.

Напомним, CNN со ссылкой на американскую разведку писал, что Путин – психически больной человек в медицинском значении и от него можно ожидать чего угодно. А душевнобольной человек с ядерным оружием в руках – это вдвойне угрожающе, чем просто военный преступник.