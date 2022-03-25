Большинство высокоточных российских ракет не попали в цели — Reuters

Причинами могут быть как неудачи при запуске ракет, так и отсутствие взрыва после удара.

Чиновники в Соединенных Штатах Америки, владеющие разведывательной информацией, утверждают, что до 60% российских высокоточных ракет во время агрессии в Украине не нанесли ущерба намеченным целям.

Об этом сообщает Reuters, не разглашая источники конфиденциальной информации.

По словам американских чиновников, такие неудачи объясняют, почему Россия не смогла добиться успеха во время вторжения в Украину, обладая значительно большим военным потенциалом, чем ВСУ.

В то же время источники не уточнили, что именно приводило к высокому уровню отказов российских ракет. Среди возможных причин — неудачи при запуске ракет и отсутствие взрыва после удара.

Ссылаясь на разведку США, три американских официальных лица заявили, что, по оценкам Соединенных Штатов, уровень неудач России меняется ежедневно в зависимости от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что отказ достигал 60%.

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Один из чиновников сказал, что разведка показала, что у российских крылатых ракет воздушного базирования был отказ в диапазоне от 20 до 60%.

Во время брифинга в Министерстве обороны США в четверг, 24 марта, высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что в России заканчиваются высокоточные управляемые боеприпасы, и теперь российские войска, скорее всего, будут использовать неуправляемые бомбы и артиллерию.

Напомним, что представители Пентагона сообщили журналистам, что с начала вторжения Россия запустила более 1200 ракет всех видов. Американские официальные лица пока не сказали, сколько из них попали в цели.

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