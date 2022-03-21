Большинство задач оккупационные войска не выполнили, Украина продолжает удерживать рубеж обороны — Генштаб

Враг проводит скрытую мобилизацию и ищет поддержки у своих малочисленных союзников.
Подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками их командованием, остаются невыполненными. Захватчики продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения.
Об этом сообщает Генштаб.
"Из-за активного сопротивления Сил обороны во взаимодействии с гражданским обществом российскому агрессору, Украина продолжает держать рубеж обороны объединенной Европы. Учитывая большой некомплект человеческих ресурсов, враг вынужден перемещать к границам Украины резервы по центральному и дальневосточному военным округам, проводить скрытую мобилизацию своих малочисленных союзников", — говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что является свидетельством критического состояния ситуации в армии российских захватчиков.
Ранее аналитическая группа Conflict Intelligence Team сообщила, что страна-агрессор перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины. Сейчас интенсивность перебрасывания ниже, чем это было перед началом полномасштабного вторжения.
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