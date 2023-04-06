Большое контрнаступление ВСУ и завершение войны: прогнозы Зеленского, Резникова и западных союзников

Украинское руководство на фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины делает смелые прогнозы по освобождению оккупированных территорий и завершению войны. Президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, руководитель военной разведки Кирилл Буданов анонсировали уже вскоре активные наступательные действия ВСУ. Они не исключают, что война завершится победой Украины в этом году.

Прогнозы насчет контрнаступления делают также западные союзники, в частности представители Пентагона.

ТСН.ua собрал ключевые заявления и прогнозы развития боевых действий в Украине.

Закончится ли война в этом году

Президент Владимир Зеленский считает, что до победы осталось не очень много шагов, но все зависит от западной помощи Украине.

"Много ли еще нужно шагов до нее (победы – ред.)? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее следует предоставлять. Когда победа нуждается в танках, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимости нужен воздух, не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас", – рассказал Зеленский.

Министр обороны Алексей Резников верит, что Украине удастся очень скоро освободить все свои территории и завершить войну до конца 2023 года. Завершение войны, по его словам, должно заключаться в выводе Россией всех войск и выплате репараций.

"Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год, как в год победы", — сказал Резников.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина не освободит все территории, включая Крым и Донбасс. По его прогнозам, ВСУ зайдут на полуостров в течение полугода.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный", – убежден он.

В то же время, в США более сдержанны в прогнозах.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время этого года. Зеленский неоднократно делал публичные заявления, что цель Украины состоит в том, чтобы пинками выбросить каждого россиянина с оккупированной украинской территории. Но это большая задача. Очень, очень сложная военная задача", – отметил Милли.

Директор национальной разведки США Аврил Гейнс в марте предупредила, что президент России Владимир Путин, разуверившись в скорой победе в Украине, стремится растянуть войну на годы. По ее словам, Путин надеется, что продолжение агрессии "повысит вероятность достижения стратегических целей".

Советник главнокомандующего ВСУ, президент Американского университета в Киеве Дэниел Райс отмечает, что Украина "надеется на короткую войну, но готовится к продолжительной".

Перспективы весеннего контрнаступления

Украинское командование возлагает большие надежды на контрнаступление ВСУ, подготовка к которому продолжается в последние месяцы.

В частности, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американским СМИ высказал мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны".

По мнению руководителя военной разведки, речь идет не только о востоке (Донецкая, Луганская области) и юге Украины – активные бои ожидаются "абсолютно повсюду". Буданов добавил, что Россия не готова сейчас к длительной войне, хотя показательно демонстрирует обратное.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что оккупанты в ожидании контрнаступления ВСУ уже переходят к обороне. По его мнению, это означает, что россияне "уже проиграли эту войну". Резников также сообщил, что контрнаступление должно начаться в течение апреля-мая и планируется "по нескольким направлениям".

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что ожидаемое контрнаступление не следует воспринимать как решающее сражение в войне, поскольку оно может не привести к полному освобождению украинской территории.

В свою очередь, постоянная представительница США при НАТО Джулиан Смит 3 апреля не исключила, что "украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели". Джулианн Смит добавила, что Россия также сейчас пытается наступать, однако оккупанты, вероятно, не будут иметь значительных успехов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 28 марта, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и поставками западного оружия. В Пентагоне говорят, что находятся в тесном контакте с украинским военным руководством, и уверяют, что у Украины есть все возможности для контрнаступательных действий.

Украина и Запад деморализуют оккупантов

Военный эксперт Александр Мусиенко считает заявления руководства Украины и западных союзников о подготовке контрнаступления ВСУ частью информационной войны, чтобы деморализовать оккупантов.

"Но при прессинге, что будет наступление украинских войск, при демонстрации уверенности может произойти так, что при первых попытках удачных атак украинских сил российские тылы начнут "сыпаться". Это психологический фактор", – объяснил Мусиенко.

Военный эксперт Петр Черник эксклюзивному интервью ТСН.ua высказал мнение, что вопрос контрнаступления в медийном пространстве "сильно перегрели".

"Контрнаступление будет неизбежно и в обязательном порядке. А когда, как и при каких обстоятельствах, какими силами и средствами и в каких направлениях, нужно действительно оставить в своеобразной тишине и отдать это на откуп нашим военным. Только они имеют право об этом говорить и реализовывать", – говорит эксперт.

В то же время, Черник отмечает, что Украина колоссально нарастила военный потенциал для освобождения всех своих территорий.

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