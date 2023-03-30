Большое контрнаступление ВСУ приближается: что известно о возможных сроках и направлениях

Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному контрнаступлению на фоне увеличения поставок тяжелой западной техники, в частности танков Leopard и Challenger. Украинское командование намекает, что большая наступательная операция ВСУ – дело ближайших месяцев и даже недель.

Некоторые эксперты допускают, что украинские военные активно говорят о контрнаступлении, чтобы обмануть россиян и заставить их распылить свои силы по разным направлениям фронта. Но большинство аналитиков считают, что Украина не блефует. Главным условием для активных действий ВСУ называют формирование ударного кулака из танков, предоставленных западными союзниками. В Украину уже поступили танки Leopard от Германии, Канады, Португалии и Польши. Также в Украину уже прибыли первые британские Challenger 2.

Когда и как ВСУ могут пойти в контрнаступление – ТСН.ua собрал подробности, комментарии официальных лиц и экспертов.

Что говорят официальные лица

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью эстонским СМИ 26 марта, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Министр подчеркнул, что контрнаступление "планируется по нескольким направлениям".

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 марта, оценивая ситуацию на фронте, рассказал, что "уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой". Ранее Зеленский заявлял, что Украина для начала контрнаступления "ожидает боеприпасов от наших партнеров", а также танков, артиллерии, ракет большой дальности.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 28 марта, что Украина может провести успешное контрнаступление весной, воспользовавшись истощением российской армии и поставками западного оружия.

Четыре фактора для успешного контрнаступления

Российские войска ближе ко второй половине апреля потеряют инициативу на фронте и будут переходить к обороне. Тогда появятся предпосылки для атакующих действий ВСУ.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко назвал четыре фактора для успешного контрнаступления украинской армии:

"Первое – наличие оружия, своевременность его поставок. Я имею в виду танки, бронетехнику, дальнобойную артиллерию.

Второе – скорость и качество подготовки наших резервов, обучающихся за границей. Слаженные подразделения на той же новейшей модернизированной технике, которую предоставляет Запад.

Третье – потеря инициативы противником. Это середина-вторая половина апреля.

Четвертое – наличие погодных условий, всех факторов, единого стратегического замысла нашего командования, который будет применен".

Западная техника для ВСУ

Украинские военные должны сформировать отдельную ударную группировку из западной бронетехники или разделить ее между разными подразделениями.

Об этом рассказал майор запаса Нацгвардии Украины ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

На вопрос, какой кулак должна сформировать техника для мощного удара, эксперт ответил:

"Господин Байден говорил, что прийти должно 700 единиц. Господин Залужный говорил, что для того, чтобы нам совершить мощное контрнаступление, хватит 300 современных танков. Это могут быть "Леопарды", "Абрамсы", "Челленджеры". Сколько их сейчас? Пообещали, что в ближайшее время мы получим по меньшей мере 150 таких танков. Плюс нам наши соседи, до сих пор использовавшие советскую технику, должны определенные танки тоже передать".

Размышляя, будет ли сформировано отдельное подразделение, Гетман отметил:

"700 единиц — это танковая армия даже. Или это будет распределено между другими подразделениями и будет, условно, 15-20% современной техники и дальше советская. Если господин Резников говорит, что мы увидим первые "Леопарды" скоро на поле боя, можно склоняться к мнению, что мы не будем формировать исключительно из такой техники отдельное подразделение, это может быть какая-то "смесь".

Вероятное направление удара

Тяжелые танки, которые передают Украине союзники, лучше применять для штурмовых действий в Запорожской области, чем на Донбассе.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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На вопрос, сможет ли тяжелая западная бронетехника помочь защитникам Бахмута, эксперт ответил:

"Танки – не оружие обороны, а оружие нападения. Тяжелые танки эффективнее использовать для наступательных операций. Я не думаю, что именно "Челленджеры" будут направлены в Бахмут. Туда оптимально отправлять "Брэдли", "Мардеры", боевые машины пехоты, французские колесные танки, которые мы сейчас начинаем получать — это самый оптимальный вариант, чтобы помочь нашим защитникам. Плюс авиация, которую мы получаем. МиГ-29 хоть как-то будут пытаться прикрыть нашу армейскую авиацию — вертолеты и бомбардировщики со штурмовиками".

По его словам, британские "Челленджеры" изначально будут предназначены, во-первых, для обучения самих экипажей плюс для наступательных действий.

"Скорее всего, это будет район Запорожского фронта – самый оптимальный вариант. Тяжелые машины лучше использовать на направлениях приазовских степей, а не донецкого чернозема", – объяснил Свитан.

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