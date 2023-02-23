Большое наступление армии Путина: аналитик рассказал, смогут ли оккупанты прорвать линию фронта ВСУ и пойти в атаку

Аналитик уверен, что россияне не смогут осуществить такое наступление, как год назад – 24 февраля.

Австрийский военный аналитик Том Купер считает, что российская армия не может вести боевые действия по использовавшейся ранее тактике. Если им и удается продвинуться на фронте, то на очень малое расстояние.

Об этом западный аналитик сказал в эксклюзивном интервью для ICTV Факты.

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"Они больше не в состоянии вести свой типичный стиль пробивания украинской линии фронта, а затем заходить вглубь оперативного пространства. За несколько часов или дней они не могут осуществить наступление, которое, например, проникло бы на украинские линии фронта, к северу или югу от Бахмута Они не могут этого сделать, но могут проводить много глобальных операций, в которых, скажем так, преобладает артиллерия и пехота, также не могут двигаться со скоростью пехоты, которая составляет 5 км/ч. Они, например, в минувшие выходные вышли на украинскую линию фронта к северу от Бахмута в районе Благодатного и достигли шоссе М-03 к северу от города, что затруднило передвижение ВСУ, в этом случае они продвинулись за один день. Это что-то вроде максимума, который они могут достичь сейчас", — отметил военный аналитик.

Наступление россиян на востоке

Российские войска начали свое наступление на востоке. Они пытаются атаковать на пяти направлениях. Впрочем, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, российские оккупанты не имеют успеха с "большим наступлением".

В американском Институте войны отмечают, что главные усилия российской армии сейчас сосредоточены на том, чтобы полностью захватить Луганскую область и продвигаться на запад в восточную Харьковскую область и окружить северную часть Донецкой области.

По оценкам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Кирилла Буданова, сейчас россияне показывают свой максимум. Он выразил уверенность в победе украинских сил.

Разведка. В голове у диктатора

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