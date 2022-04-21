"Большое наступление" на Донбассе: Арестович объяснил, почему войска РФ не могут продвинуться ни на метр

"Большое наступление" на Донбассе: Арестович объяснил, почему войска РФ не могут продвинуться ни на метр

Войскам РФ не удается продвинуться на Донбассе, несмотря на то, что они якобы собрали там лучше всего. Хотят всех победить, но не выходит.

Дело в том, что российские военные – от рядового до среднего ранга – могут просто саботировать это наступление.

Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Войска РФ не могут продвинуться ни на метр. Они с самого начала были обречены на поражение: потому что там местность не помогает, они повторяют киевскую ошибку, при чем делают это части, которые были переброшены из-под Киева, и знающие, чем это заканчивается. Когда 25-тысячную массу пытаются втиснуть в 5 лесных троп. Но это не самое главное", — сказал Арестович.

Он также ответил на вопрос, почему назначили Дворникова (генерала Александра Дворникова, – ред.).

"Потому что он способен гнать войска вперед, не ждать других, он этим очень хорошо известен. Зачем понадобился человек, чтобы гнать войска, не жалея их? Это значит, что войска начали жалеть сами себя. У меня есть гипотеза, что все российские военные – от рядового до среднего ранга – саботируют это наступление”, — считает советник ОП.

Арестович добавил: "Военных в недостаточном количестве снова пытаются бросить на наиболее боеготовые части ВСУ, которые уже злые и с огромным 8-летним опытом и т.д. Что они должны думать? Ты только что похоронил четырех из 10 боевых товарищей, и тебя снова бросают в такую же мясорубку? Какой выход – просто делаем вид наступление”.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу планировали отправить украинцев в концлагеря в Западной Сибири.

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