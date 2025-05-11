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Большое наступление на правобережье Херсонщины: в ВСУ ответили, устроит ли враг форсирование
В Херсонской области ежедневно россияне небольшими группами проводят разведывательно-поисковые операции.
Противник намерен провести форсировочную операцию, однако говорить о большом наступлении на правобережье Херсонщины пока в ВСУ не спешат.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин 11 мая.
Россияне, по его словам, пока не имеют достаточных сил и средств для операции масштабного форсирования реки Днепр в Херсонской области, но это не значит, что наступление не произойдет вообще.
Одна-две вражеских лодки сейчас пытаются высадиться в островной зоне и провести разведку переднего края ВСУ, наших укреплений, инженерных заграждений, системы огня, которая есть в этой островной зоне. Как отметил Волошин, такое враг устраивает трижды в сутки.
Волошин рассказал, что украинская разведка не обнаружила достаточно сил и средств противника для проведения масштабного форсирования и высадки десанта россиян на правом берегу Днепра. Как пояснил военный, совершать подобные действия небольшими штурмовыми группами нет смысла — это не даст противнику преференций.
«Здесь нужна большая штурмовая операция, а для ее проведения необходимо собрать много сил и средств. Утаить такое скопление от современных средств разведки почти невозможно. Поэтому большой угрозы в ближайшее время не ожидается. Однако противник достаточно коварен, и говорить, что угрозы проведения форсовальной операции нет вообще, я бы не спешил», — сказал Волошин.
Напомним, россияне в Станиславе Херсонской области сбросили взрывчатку на мужчину, который двигался на велосипеде.
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