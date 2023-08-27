"Большое наступление" провалилось: оккупанты перекидывают войска с Купянского направления

На Купянском направлении российские войска проводят перегруппировку войск, которые планируют перебросить на юг, чтобы остановить Силы обороны Украины.

Об этом сообщил 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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"Купянское направление избрала Россия, чтобы совершать наступательные действия. Но эти наступательные действия, ценой крови наших людей, сейчас не имеют успеха. Продвижение, на которое рассчитывали нет. Поэтому проводят перегруппировку", — отметил Попович.

Он считает, что оккупанты перекидывают свои силы на Запорожское направление. Таким образом они пытаются помешать продвижению украинских военных в Токмак, который является очень важным логистическим и опорным центром.

"Для окупантов есть огромный риск, что ВСУ перережут так называемый сухопутный коридор в Крым", — пояснил он.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике кафиров.

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