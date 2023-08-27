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"Большое наступление" провалилось: оккупанты перекидывают войска с Купянского направления

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Большое наступление" провалилось: оккупанты перекидывают войска с Купянского направления

Российские военные / Фото: Associated Press

Россияне боятся украинского продвижения в Токмак Запорожской области.

На Купянском направлении российские войска проводят перегруппировку войск, которые планируют перебросить на юг, чтобы остановить Силы обороны Украины.

Об этом сообщил 24 Канала рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Купянское направление избрала Россия, чтобы совершать наступательные действия. Но эти наступательные действия, ценой крови наших людей, сейчас не имеют успеха. Продвижение, на которое рассчитывали нет. Поэтому проводят перегруппировку", — отметил Попович.

Он считает, что оккупанты перекидывают свои силы на Запорожское направление. Таким образом они пытаются помешать продвижению украинских военных в Токмак, который является очень важным логистическим и опорным центром.

"Для окупантов есть огромный риск, что ВСУ перережут так называемый сухопутный коридор в Крым", — пояснил он.

Напомним, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о новой тактике кафиров.

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Дата публикации
Просмотры
3871
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