Большое наступление РФ: Черник оценил, на что способны оккупанты

Черник ответил, действительно ли наступление окупантов на фронте после "выборов Путина" набрало обороты.

Президент Зеленский в интервью CBS заявил, что оккупационная армия России готовит новое наступление уже в мае-июне.

Что происходит на фронте и хватит ли врагу сил для мощного наступления, рассказал военный эксперт, полковник ВСУ запаса Петр Черник в интервью Оbozrevatel.

Эксперт ответил, действительно ли после "выборов Путина" российское наступление набирает обороты.

"Нет никакого набора оборотов, я его не вижу. Где оно? Авдеевку взяли и остановились. Когда к нам поступит информация о том, что, например, враг к линии фронта присоединил еще хотя бы 50 тысяч личного состава, когда будет известно, что враг сумел прорвать отдельные локации на глубину хотя бы 50 километров, тогда я скажу, что есть набор оборотов", – говорит Черник.

Аналитик признал, что россияне на фронте действительно давят.

"Но это не обороты. Это поступательная ежедневная работа на истощение. И здесь есть принципиальная разница. Это так же, как автомобиль. Его можно разгонять со скорости 60 до 65 километров в час или с 60 до 160 километров в час. Есть разница? Есть. Так же и здесь", – объяснил он.

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Черник уверен, что в ближайшее время россияне однозначно будут накапливать силу, в первую очередь живую. В частности, он напомнил, что в России заявили о планах на создание 14 дивизий, 16 бригад, двух общевойсковых армий.

"Много это или мало? Бригада – это 5 тысяч, дивизия – это 12,5 тысяч. Умножаем и имеем показатели, которые они перед собой поставили. Но это не будет одномоментно. Это по меньшей мере на полгода. По меньшей мере", – подсчитал эксперт.

Он напомнил, что планы Путина не изменились и не изменятся. У диктатора одна главная задача – ликвидировать украинскую государственность. Вторая задача – оккупировать как можно больше наших территорий.

"И они не откажутся от этих целей, их можно только остановить. Уничтожать, уничтожать и еще раз уничтожать. Нет других вариантов и не будет", — подытожил Петр Черник.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о вероятной подготовке армии РФ к новому нападению.

Напомним, мер Киева Виталий Кличко предположил, что столица может снова стать целью для сухопутных войск России.

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