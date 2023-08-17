"Большое наступление РФ уже осенью" от Newsweek: эксперт проанализировал, есть ли угроза

Аналитик уверен, что Россия запустила эти деморализующие ИПСО на фоне обрушения фронта.

В американском журнале Newsweek опубликовали статью, что россияне якобы готовятся к наступлению, которое должно начаться, по информации издания, уже этой осенью, а основная фаза – весной 2024-го.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, насколько реалистичен такой сценарий.

По его мнению, история с "великим наступлением России", это элемент великой российской ИПСО для деморализации украинцев.

Эксперт отметил, что на ряде российских площадок сейчас распространяются вбросы по какому-то меганаступлению врага.

"В частности, ретранслируется фейк о том, что Генштаб ВСУ просит Владимира Зеленского отдать приказ на минирование Одесской и Николаевской областей из-за опасений "большого" весеннего наступления России в 2024 году", – говорит Коваленко.

Аналитик уверен, что Россия запустила эти деморализующие ИПСО на фоне обвала фронта.

"В то время как в Запорожской области была прорвана первая линия обороны и Силы обороны Украины готовятся к прорыву второй линии, распространяются деморализующие фейки как для украинского и западного потребителя информации, так и мотивирующие для внутреннего. Мол, не за горами большой рывок на Одессу!"

Что ж... В данном контексте попрошу придерживаться информационной гигиены и критического мышления. Совершать такие наступательные действия Россия не способна. В остальном, весьма показательно, что подобное ИПСО зажило благодаря вбрасыванию из-за хорошо знакомых "героев" – Newsweek", – подытожил Коваленко.

Заметим, что тезис о якобы большом наступлении РФ – не единственный скандальный нарратив в этой статье Newsweek. Также там высказали предположение, что украинские власти якобы хотят уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. Однако в Минобороны такие слухи опровергли.

Также в этой статье соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс выразил мнение, что у Запада были нереалистические ожидания по скорости украинского контрнаступления.

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