"Большое наступление" России: эксперт назвал самый опасный участок фронта

Российское военное командование усилило штурмы на некоторых участках фронта, создавая впечатление "большого наступления". Однако на самом деле угрожающей остается ситуация, прежде всего, в районе Авдеевки.

Такое мнение высказал в обнародованном в субботу, 18 ноября, обзоре военно-политический эксперт Александр Коваленко.

"Самая опасная зона их наступления была, есть и остается Авдеевка. На других участках не легче, но там несколько иная функциональная ситуация у врага", — отметил он.

Купянск

По словам обозревателя, в районе Купянска войска РФ оказывают давление на Синьковку и Песчаное, пытаясь завладеть господствующими высотами, но их штурмы завершаются провалом.

"В целом картина на Лимано-Купянской оси в вопросе наступательных возможностей РОВ (российских оккупационных войск), не меняется. У них есть количество, но серьезный вопрос к качеству, а именно – комплектации, которая позволяла бы эффективно наступать”, — отметил Коваленко.

Бахмут

Также эксперт заметил, что под Бахмутом, в районе Клищиевки возобновились волнообразные штурмы россиян, устилающих поля труппами. Системность этих атак, по мнению Коваленко, свидетельствует, что командование на местах получило приказ наступать.

"Очевидно, что этот приказ обусловлен необходимостью получения какого-либо результата к выступлению Путину. Отбить Клищиевку – показать, что могут возвращать утраченные позиции. Прорваться в Купянск – подарить надежду на новые победы 2024 года. Захватить Авдеевку”, – предположил Коваленко.

Авдеевка

В районе Авдеевки, по словам обозревателя, россияне пытаются расползаться налево от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться с правой стороны.

"Продолжается концентрация сил для очередной волны наступления, с целью прорыва по правую сторону от "железнки", с последующим захватом сел Степное и Северное", — отметил он.

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"Вся линия боевых столкновений оживилась в последние недели и интенсивность действий катализируется командованием российских войск в попытке прощупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преподнести успех на этой локации как некую победу, эпическое достижение", — констатировал Коваленко.

Он уверен, что оккупанты до конца не владеют полной информацией о возможностях украинских войск. При этом обозреватель прогнозирует, что как минимум к Новому году интенсивность атак войск РФ не снизится.

Напомним, ситуация в Авдеевском направлении остается сложной. Оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города уже несколько дней подряд.

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