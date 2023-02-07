Большое наступление России на востоке: что происходит на Донбассе (подробности и карта боевых действий)

Президент России Владимир Путин отдал своей армии приказ полностью захватить Донецкую и Луганскую области до марта. Враг сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский особо отмечает то, что российские оккупанты пытаются окружить город Бахмут.

По данным западных СМИ, полномасштабные наступательные действия армии России в Украине могут начаться в течение 10 дней, однако украинские аналитики считают, что "ползучее наступление" оккупантов уже идет на нескольких направлениях.

ТСН.ua собрал комментарии экспертов по ситуации на восточном фронте.

Попытки наступления оккупантов

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН, рассказал, что в окрестностях Бахмута и в районе Кременной "достаточно горячо, постоянно идут боевые действия и врагу там достаточно непросто".

Также он напомнил, что российские войска попытались провести локальное наступление под Угледаром, которое было для них достаточно трудным:

"155-я и 40-я бригады морской пехоты, участвовавшие в штурме, понесли серьезные потери. Сейчас идет речь об их доукомплектовании, когда они даже еще не вступили в большое наступление. Украинские силы сложно, но держат оборону, а враг подтягивает силы".

Как объяснил эксперт, оккупантам нужен Угледар, чтобы расширить контроль над железнодорожным сообщением, которое идет на Запорожское направление.

"Но они наступают, пытаясь окружать Донецкую область по разным направлениям, в том числе с юга и юго-востока. Сейчас враг рассчитывает не просто на рывки, что им удастся маршем пройти и что-то захватить, а в пределах позиционных боев выгрызать контроль и продвигаться", – рассказал он.

Фото: Deepstatemap

Комментируя ситуацию в Луганской области, эксперт заявил, что там "наступление российских войск захлебнулось после Лисичанска — они дошли, а наши силы заняли Белогоровку".

"Сейчас севернее Соледара они пытаются в сторону Северска двинуться. Идея врага состоит в том, чтобы окружить наши силы в Белогоровке. Но наши силы начали наносить по ним артиллерийские удары в районе Соледара, и они не могут собраться, чтобы осуществить этот марш. Наступление идет, конкретное направление, но не хватает ресурса", – пояснил Мусиенко.

Бои под Бахмутом

О ситуации вокруг Бахмута Донецкой области подробно рассказал в видеоблоге военнослужащий ВСУ с позывным "Киянин". По его словам, оккупанты пытаются распиарить даже минимальное продвижение как большую победу, но Бахмут держится.

"По линии от Соледара до Бахмута со стороны Ягодного, Парасковеевки, в районе Красной горы совершаются постоянные суицидальные штурмы этих чертей. Причем пехоты они не жалеют. В Бахмутской конгломерации – Соледар, Клещиевка – кладут по батальону пехоты, причем и остатки "вагнеров", и регулярных войск. За ценой там стоять никто не будет. Где-то местами продвигаются, окопчик захватят и подают как победную реляцию. Село Сакко и Ванцетти, три хаты — словно Берлин захватили, распиарили его. По самому Бахмуту — усилились лобовые штурмы. В частном секторе бои идут. Со стороны Ивановского, Клещиевки лезут к трассе", — рассказал военный.

В то же время, "Киянин" отметил, что на этом участке сейчас сконцентрированы одни из лучших подразделений Вооруженных сил, которые есть вообще.

"Там очень тяжелые бои, как и всегда было. Но там такие казаки стоят... Там были бои, они столько "мяса" набили. Сейчас ребята делают работу, которой не видно, но которая может повлиять на весь восток российско-украинской войны".

По его словам, оккупантам очень нужно добиться успехов до 24 февраля, годовщины начала вторжения, "но нифига там не будет".

"На сегодняшний день над Бахмутом развевается украинский флаг, Бахмут под контролем Вооруженных сил", — добавил военный.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, какое значение Бахмут имеет для ВСУ:

"Многие задаются вопросом, почему мы этот Бахмут так удерживаем, почему бы не отойти. Есть простой ответ — это машина по перемалыванию. Россияне несут такие потери... Создать такую точку притяжения и работать на снижение потенциала противника — далеко не самое плохое военное решение. Можно провести аналогии с Донецким аэропортом, который 242 дня стоял и решал задачи в нашу пользу. Приблизительно то же сейчас под Соледаром и Бахмутом".

Арестович добавил, что для оккупантов "основным смыслом является отсечь Северск и окружить Бахмут с севера и с юга".

Путину нужна хоть какая-то победа

Полная оккупация Донбасса позволит президенту РФ Владимиру Путину объявить, что он достиг целей "специальной военной операции". Об этом в рамках всеукраинского телемарафона рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Российские войска пытаются проломить украинскую оборону на Бахмутском направлении, совершают активные действия на Лиманском направлении, меньше активности заметно на Угледарском. Российским войскам не удается выполнить ту задачу, которую очевидно поставил перед ними Путин, чтобы генерал Герасимов хотя бы до конца февраля принес ему какой-то результат. Путин будет выступать с посланием к Федеральному собранию, ему надо будет что-то сказать, представить какую-то победу парламентариям и "российским холопам" — своему народу. Но очевидно, что до этого срока он не успевает", — объяснил Самусь.

По его словам, Путину сейчас "нужно оккупировать Донецкую и Луганскую область, чтобы представить хоть какую-нибудь победу".

"Он может заявить, что уже достиг целей "специальной военной операции". Мол, мы защищаем народ Донбасса, и мы его защитили. Теперь мы фиксируем эту ситуацию и предлагаем Украине и Западу перейти к переговорам", — объяснил Самусь.

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