Большое наступление России: страна-агрессор подготовила тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей – Foreign Policy

По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 тысяч человек.

Российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности.

"Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей і 300 вертолетов, готовых к новой волне атак", — отмечает издание.

По оценкам украинских официальных лиц, численность русских войск в Украине превысила 300 000 человек.

Пока российское присутствие в Украине значительно превышает силы вторжения, которые президент России Владимир Путин использовал в феврале 2022 года, и в этот раз они сконцентрированы на востоке Украины.

По словам американского военного высокопоставленного чиновника, Пентагон назвал российские войска, которые уже были переброшены на поле боя, "плохо оснащенными, плохо обученными и поспешными".

Пентагон считает, что Кремль начал отправлять десятки тысяч военных, чтобы заменить потери, понесенные в боях за города Бахмут и Соледар на Донбассе, но в Киеве убеждены, что Путин может пойти еще дальше, мобилизовав новые войска до 24 февраля.

"Это гораздо больше, чем во время первой волны. Они не обращают внимания на какие-либо жертвы или потери", — заявил изданию на условиях анонимности украинский военный чиновник.

Собеседник добавил, что Украина ожидает "в ближайшие 10 дней новое, огромное вторжение".

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь заявил, что ожидает всплеска российских операций в связи с приближающейся годовщиной вторжения 24 февраля.

Аналитики и украинские чиновники ожидают, что назревающее наступление будет сосредоточено на востоке Украины.

Напомним, в войне России против Украины, вероятно, погибли более 20 российских генералов.

С 24 февраля 2022-го по 9 февраля 2023-го Вооруженные силы уничтожили 135 010 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 910 российских военных. Данные уточняются.

Тысячи единиц техники: с чем и когда россияне готовы наступать - Foreign Policy

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