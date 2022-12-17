Большое наступление России: Жданов назвал направления, на которых может прорываться враг

Он подчеркнул, что для этого РФ необходима регулярная армия. В то же время, под вопросом остается возможность обеспечения солдат техникой и вооружением.

Россияне в Беларуси могут до февраля собрать 50-70 тыс. военных и попытаться прорывать границу Украины на каких-то северных направлениях, чтобы оттянуть часть ВСУ на север.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

"Я думаю, что возможный вариант, о котором говорил главнокомандующий генерал Залужный, — что они в Беларуси до февраля при гигантских усилиях могут собрать 50-70 тысяч, то есть сформировать общевойсковую армию, и попытаться прорывать нашу границу на каких-то северных направлениях. На Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. И то не с целью достать до Киева, а с целью того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии на север. Чтобы мы там начали обороннительную операцию", — пояснил Жданов.

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"И тогда можно ударить с востока. Но опять же, на востоке тоже нужно иметь около 100 тысяч, чтобы потом наращивать усилия", – добавил он.

Военный эксперт подчеркнул, что для этого России необходима регулярная армия или мобилизованные, которые пройдут 6-7 месяцев военной подготовки. Кроме того, под вопросом остается, удастся ли обеспечить всех солдат техникой и вооружением.

Жданов также ответил на вопрос зрителя, возможен ли большой прорыв оккупантов на Сумском направлении.

"Чтобы совершить такой глубинный прорыв, нужно, чтобы все 200 тысяч, о которых говорил наш главнокомандующий, ломанулись на Сумском направлении. Вот тогда есть шанс", – ответил эксперт.

Он отметил, что при этом эти 200 тыс. солдат должны быть разделены по меньшей мере на три части, то есть на три эшелона.

"Первый эшелон – ударный, прорывающий нашу оборону. Второй эшелон – развивающий наступление в глубине. И третий эшелон – резервный, вводимый в бой, когда глубина достигает оперативной. То есть 200-250 километров – это первый-второй эшелон, и до 500 километров – это третий эшелон. При этом должна быть идеальная логистика, которая будет обеспечивать все эти три эшелона горючим, боеприпасами, свежими человеческими ресурсами. То есть еще должны 200 тысяч сидеть на полигоне с техникой и вооружением, которые будут пополнять эти запасы", – рассказал Жданов.

Однако в то же время он отметил, что на сегодняшний день ни в Брянской, ни в Курской областях РФ не наблюдается формирований ударных группировок российской армии.

"Там даже нет 30 или 50 тысяч. То есть нет даже общевойсковой армии, чтобы попытаться прорвать нашу границу", – сказал эксперт.

Что известно о новом наступлении РФ

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия накапливает войска и оружие для нового наступления, которое может состояться в январе, но, вероятнее всего, весной. Наступление может происходить на востоке, с юга или из Беларуси.

В украинской разведке сообщили, что там пока не видят признаков формирования ударных групп российской армии для нового наступления. Однако это не означает отсутствие такой угрозы.

По словам командующего ОК "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрея Ковальчука, Украина готовится к тому, что оккупанты могут попытаться вторгнуться с севера. Эта повторная атака возможна в конце февраля.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что это большое наступление РФ может стать для нее последним.

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