"Большое наступление россиян уже продолжается": военный о ситуации в Донецкой области

Новое широкомасштабное наступление, к которому готовятся россияне, длится уже более 10 дней.

Украинский военный рассказал о ситуации на Донецком направлении в одной из соцсетей.

По его словам, тяжелая ситуация сейчас находится в районе Бахмута.

"Там, скажем так, сложная ситуация с северной стороны. Враг очень большие силы туда бросил и массами пехоты пытается продавить там по 50-100 метров, залезть и захватить нашу территорию. Очень трудно все это сдерживать, потому что там "ложат" просто колоссальные массы пехоты и, несмотря на потери, лезут и лезут, пытаясь продавить эту сторону. В лобовых боях бои идут от дома за дом, но казаки там сдерживают их и выбивают", — рассказывает защитник.

Он отмечает, что тяжелые бои идут и в районе Опросного и Клиищевки. Впрочем, ситуация остается контролируемой.

Совершили определенные превентивные действия по трассе Константиновка – Бахмут, но не буду говорить, какие именно. Была информация, что они забрали пятиэтажку в окрестностях Бахмута, но наши ее отразили. В общем, там ситуация меняется каждый час. Штурмы по два-три часа. Это не только Бахмут. Это также и Угледар, и Авдеевка, от Соледара до Бахмута по всей линии", – отмечает военный.

Защитник добавляет, что сейчас вся линия границы стала линией фронта.

"По данным разведки, там есть признаки того, что Черниговская, Сумская области, Беларусь... Будет отсюда наступление или не будет, но нужно быть готовым к нему и там наши подразделения также к этому готовятся отбивать нашествие. Все на своих местах, все работают. Бахмут под украинским флагом", — подчеркнул военный.

Отметим, что войска России на Бахмутском направлении предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику.

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