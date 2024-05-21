"Большое опасение": комбат из 3-й штурмовой о фронте и расслабленных украинцах

Военный подчеркнул, что враг постоянно делает работу над ошибками, проводит мобилизацию и учится на своих и наших ошибках. А наши люди ничему не учатся.

Стабилизация на фронте, в частности, во время наступления россиян на Харьковщине, может произвести ложное впечатление на гражданских украинцев, что так будет всегда. Такое расслабление – недопустимо.

Об этом в эфире телемарафона заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук "Слип".

"Ситуация та, которая есть на фронте сегодня, у меня вызывает очень большое опасение. Поскольку сегодня фронт относительно стабилизирован и мне это состояние не нравится больше всего... Такая относительная стабилизация вызывает у людей определенное впечатление того, что если стабилизировали один раз, стабилизировали второй раз, третий, пятый, десятый, то все будет хорошо. Но к величайшему сожалению, люди живут сегодняшним днем и не пытаются чувствовать тенденции", - говорит "Слип".

Военный подчеркнул, что враг постоянно делает работу над ошибками, проводит мобилизацию и учится на своих и наших ошибках.

"А у нас, к большому сожалению, люди ничему не учатся… Вопрос главный в том, что воевать все равно придется – если не всем, то большинству", – подытожил Дмитрий Кухарчук.

Ранее журналисты британского журнала The Economist получили план наступления россиян в Харьковской области.

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