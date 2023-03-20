Большое весеннее наступление России достигает кульминации – ISW

Общее весеннее наступление России близится к кульминации. Российские войска не могут завершить тактический захват Бахмута, так что наступление группы "Вагнера" в районе этого города на Донбассе, вероятно, также близится к кульминации.

Об этом говорится в отчете ISW.

Оккупанты накануне отчаянно атаковали Авдеевку, чтобы возобновить наступательные операции на Угледаре, вероятно, они частично преследуют цель оттянуть украинские резервы из западной части Донецкой области. Об этом ISW пишет со ссылкой на спикера Таврических сил обороны Алексея Дмитрашковского. Военный также отмечает, что наступление россиян на Авдеевку недавно привело к большим их потерям, судя по всему, речь идет о целой роте.

Потери России в районе Угледара серьезно усугубляют наступательную способность Москвы в Донецкой области. Дмитрашковский заявил, что российские войска усилили подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады (в настоящее время обострена в районе Угледара) резервными силами 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В то же время российская 155 бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени возлагается на резервные части 98-й, чтобы компенсировать и компенсировать приступы 155-й бригады морской пехоты потери.

Учитывая вышеуказанное, а также еще ряд факторов, в ISW суммируют, что сейчас всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации. Продолжающиеся российские наступательные действия вдоль линии Сватово-Кременная, вокруг Бахмута, а также вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и Угледар не дали более дополнительных тактических достижений в первые несколько месяцев 2023 года.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в ближайшее время прогнозируют продолжение наступательных действий России в районе Авдеевки и Марьинки. Что касается Запорожского направления, то есть небольшое затишье, хотя там и ведутся позиционные бои.

Как заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские захватчики тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Им остается только совершать атаки "по инерции".

Предоставление F16 уже сейчас и пик российского наступления в Бахмуте: обзор недели от Андрея Цаплиенко

Читайте также: