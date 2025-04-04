Большое весеннее наступление России: эксперт рассказал, куда двинется враг

Наступление российских войск

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Во время весеннего наступления российская армия может двинуться на север Харьковской области и на Сумскую область. Но враг уже планирует не прорыв линии фронта, а сделать так, чтобы украинская оборона «посыпалась».

Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в интервью Radio NV.

Кузан поделился мыслями о том, каким может быть большое российское наступление уже этой весной.

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«Здесь надо говорить о резервах, если мы имеем в виду ту весенне-летнюю кампанию, под которую россияне накапливают ресурсы, которая, собственно, „продана“ Путину, пытающемуся выиграть время для того, чтобы, как он уже сказал на севере в своем Мурманске, чтобы не только дожать, а, мол, и добить Украину. Вот видим, как они „добивают“. Так что если мы говорим именно об этом направлении, то, конечно же, это север Харьковщины, а также Сумщина», — рассказал эксперт.

«И именно с этим связаны наши активности и в Курщине, где наши Силы обороны уже фактически заняли господствующие высоты. Это также и часть Белгородщины, где действует такая же тактика. То есть в приграничье мы готовим для себя удобные рубежи обороны. Это как контрпротиводействие будущим планам врага», — заметил Кузан.

Он напомнил, что Россия еще год назад планировала создать угрозы для Харькова и Сум. Но удачная Курская операция ВСУ сорвала вражеские планы. Поэтому Москве пришлось отложить задуманное на 2025 год. Именно поэтому, заметил эксперт, президент России Владимир Путин и затягивает сейчас переговоры о мире: он стремится вот этим весенним наступлением добить Украину.

Эксперт рассказал больше о вражеских планах по наступлению.

«Мы не можем отбрасывать всю эту Лимано-Купянскую ось, и враг там скапливается. Чтобы угрожать большим областным центрам, особенно городу-миллионнику Харькову, не может быть удар только по одному направлению. То есть враг должен растянуть наши ресурсы, поэтому и на Лиманском направлении будут давить, и они будут пытаться штурмовать Оскол. Но мы знаем эту тактику врага», — отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он акцентировал, что россияне уже планируют не прорыв линии фронта, а тактикой мелких порезов сделать так, чтобы украинская оборона посыпалась.

«Таким образом, Путин надеется на обвал фронта, обвал нашей обороны», — сказал Кузан.

Напомним, накануне заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что Россия готовит наступление по нескольким направлениям и хочет нарастить группировку на 150 тыс. лиц.