"Большого наступления" России не будет: ясновидящий предсказывает серию побед Украины весной 2023 года

Сейчас в разных СМИ распространяется информация о том, что нападение России на годовщину российско-украинской войны может произойти в течение нескольких дней.

Пока разные СМИ распространяют информацию о вероятном контрнаступлении российских оккупантов, ясновидящий, целитель и парапсихолог Валерий Шатилович говорит, что "большого наступления" никакого не будет.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

“Я думаю, что это большее запугивание. Масштабного наступления, как в прошлом году, я не вижу. Они могут проводить обстрелы, пытаться запугивать людей. Но у россиян нет сил для наступления. Для них это будет очень сложно, они не смогут наступить так же, как 24 февраля прошлого года”, – считает Валерий Шатиловы.

Путин дал Шойгу приказ выйти на административные границы Донбасса до весны. Ясновидец говорит, что российская армия будет пытаться взять Донецкую область, будет много потерь с их стороны, многое будет покинуто ради этой цели.

“Но эта цель не будет достигнута. Будут терять, наступать, идти по своим труппам, но Украина не даст им это сделать ни до весны, ни после. Напротив, в этом бою Украина будет постепенно освобождать некоторые территории», — подчеркнул ясновидящий.

Также он добавил, что в начале весны мы должны увидеть некоторые результаты этого контрнаступления:

“Он будет весомым. Февраль – месяц сильных боев на фронте. С началом весны будет определенный результат для Украины и победа в отдельных направлениях”, — подчеркнул Валерий Шатиловы.

Напомним, что Вооруженные силы Украины, сформировав танковые батальоны из новой западной техники, получат возможность прорвать фронт и выйти оккупантам в тыл.

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