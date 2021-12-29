Большого скопления мы не наблюдаем — Данилов о войсках РФ у границ Украины

В то же время секретарь СНБО отметил, что у ВСУ достаточно оружия и войска, чтобы "встретить врага".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что находящиеся у границы с Украиной вооруженные силы РФ недостаточно для полномасштабного вторжения.
Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время".
По его словам, для полномасштабного вторжения нужно в несколько раз больше войск, чем сейчас у наших границ.
" Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — гораздо больше, чем есть на сегодняшний день", – отметил Данилов.
"Очень многие страны обязались в случае, если Российская Федерация совершит вторжение, дать адекватный ответ. Мы бы очень хотели, чтобы ответ был заранее, чтобы не был уже по факту, как это было в вопросе Крыма", — подчеркнул. секретарь СНБО.
В то же время, он отметил, что угроза вторжения РФ существует. Украина, добавил Данилов, уже 7 лет живет в условиях полномасштабного нападения РФ.
Как сообщалось ранее, Данилов рассказал о количестве российских военных у украинской границы.
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