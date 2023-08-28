"Большой Бандерик": на фронте применяют новый украинский дрон (фото)

Дрон имеет удаленное управление из любой точки мира.

Новый украинский дрон "Большой Бандерик" успешно применяется на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Основные характеристики БПЛА:

8 мощных моторов – обеспечивают надежную работу

Нагрузка до 31,5 кг — готовность к различным задачам

Мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов

Удаленное управление с любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.

В оборонном ведомстве отмечают, что октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.

БПЛА допущен Минобороны к эксплуатации в апреле этого года.

Украинский дрон "Большой Бандерик" / Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, The Economist опубликовало статью, в которой ГУР намекнули, что именно они нанесли удар по аэродрому с Ту-22М3 под Новгородом.

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