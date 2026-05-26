Большой город Украины готовят к круговой обороне (видео)
Военные отмечают, что это превентивные меры, призванные лишить Россию каких-либо иллюзий относительно возможности высадки десанта в регионе.
Одессу готовят к круговой обороне, чтобы помешать планам врага. Вокруг города завершается возведение масштабных оборонительных сооружений, включая противотанковые рвы и «зубы дракона».
Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» ВСУ.
«Одессу готовят к круговой обороне!» — говорится в заявлении.
Вокруг города подходит к концу строительство многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Также продолжается установка колючей проволоки, «зубов дракона» и «путанок».
Военные отмечают, что такие действия являются не демонстрацией силы, а превентивными мерами, призванными лишить врага каких-либо иллюзий относительно возможности высадки десанта.
«Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда сунется!» — отметили в силах ТрО.
Подготовка к круговой обороне украинских городов — что известно
Напомним, из-за риска новых атак России со стороны Беларуси и Брянской области на север Украины, в частности на Киевскую и Черниговскую области, была начата подготовка 32 населенных пунктов, включая столицу, к круговой обороне. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила разведданные о возможной эскалации на этом направлении.
В то же время проводятся мероприятия по усилению защиты границы в пределах Волынской области, приграничные громады готовят к круговой обороне. По словам руководительницы Ковельской РВА Ольги Черен, после совещания с президентом способности Сил обороны наращиваются, население работает в обычном режиме, но уже определены места для полной эвакуации смежных территорий в случае возникновения реальной угрозы.