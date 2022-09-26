Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Большой и мирный спальный район": Зеленский показал жуткие фото разрушенной Салтовки

Дата публикации
Просмотры
2925
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский

Российские войска семь месяцев обстреливают Харьков.

От атак армии агрессорки России сильно страдает самый большой жилой массив на востоке города – Салтовка. Впрочем, оккупанты фактически превратили его в сплошные руины.

Фотографиями поделился президент Владимир Зеленский.

"Харьков. Салтовка. Большой и мирный спальный район. Был таким, пока не пришла Россия. Но ни одна ракета не приблизит государство-террориста к его цели. Покорение Украины не произойдет. В то же время каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и еще более четкого исторического осуждения", — говорится в его сообщении.

© Facebook/Владимир Зеленский
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
© Facebook/Владимир Зеленский
Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Как сообщалось, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Так, с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00 на следующий день.

Читайте также:

Мобилизация и военное положение в России: как призыв рашистов повлияет на линию фронта | Снеригев

Мобилизация и военное положение в России: как призыв рашистов повлияет на линию фронта | Снеригев

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация