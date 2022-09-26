"Большой и мирный спальный район": Зеленский показал жуткие фото разрушенной Салтовки

Российские войска семь месяцев обстреливают Харьков.
От атак армии агрессорки России сильно страдает самый большой жилой массив на востоке города – Салтовка. Впрочем, оккупанты фактически превратили его в сплошные руины.
Фотографиями поделился президент Владимир Зеленский.
"Харьков. Салтовка. Большой и мирный спальный район. Был таким, пока не пришла Россия. Но ни одна ракета не приблизит государство-террориста к его цели. Покорение Украины не произойдет. В то же время каждая ракета приближает Россию к большей международной изоляции, к большей экономической деградации и еще более четкого исторического осуждения", — говорится в его сообщении.
Как сообщалось, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Так, с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00 на следующий день.
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