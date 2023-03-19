Большой минус российской армии: военный эксперт рассказал о системе управления в отрядах противника

Российская армия имеет старую советскую систему управления, что и является отрицательной стороной устройства в отрядах окупантов.

Об этом в интервью "Гордону" сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Негативные моменты российской армии? Старая советская система: закостенелая система управления, никакой обратной связи абсолютно. То есть они в этом смысле... Ее ломать надо. Но ведь они ее не сломают. Здесь для нас плюс, а для них большой минус. У россиян самое жестокое подавление какого-то инакомыслия, очень жесткое", — отметил Свитан.

По словам Свитана, в армии противника фиксируют введение "понятийных, блатных манер".

"То есть они откуда-то... Это не от Пригожина, это уже потом... Лагерная страна, да. И вот это все вошло в армию. А это убило чисто офицерство, убило чисто честь и совесть офицера. Это две несовместимые вещи. : офицерство и бандитизм. Это два полюса разные. А там они смешались. И получается, что эта лагерность просто убила, вычистила, уничтожила офицерскую честь", — объяснил Свитан.

Эксперт отметил, что "настоящий офицер никогда в жизни не сбросил бы бомбы на мирный город, вот просто это не получилось бы".

"Он бы даже не взлетел. Не говоря уже обо всём другом. Поэтому мы это прекрасно видим. Это проблемы российской армии", — подчеркнул Свитан.

Отметим, россияне изменили тактику ведения боев под Бахмутом Донецкой области.

Тем временем военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем Украина анонсирует контрнаступление ВСУ.

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