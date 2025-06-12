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Большой обмен пленными: в Украину вернули группу тяжелораненых и тяжелобольных воинов (фото)
Среди вернувшихся домой воинов бойцы нашей армии, нацгвардейцы, пограничники.
В четверг, 12 июня, состоялся очередной этап крупного обмена пленными . В Украину вернулись наши защитники, которым крайне необходима медицинская помощь.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня дома воины нашей армии, нацгвардейцы, пограничники. Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена необходимая помощь», — подчеркнул он.
Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
«Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждый был дома, в Украине», — заключил Зеленский.
Подробности от Координационного штаба
Как отметили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШУ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
«Среди освобожденных сегодня есть Защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава. Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести», — говорится в сообщении.
Известно, что домой возвращаются украинцы, воевавшие в Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Освободившиеся из плена бойцы пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.
Отмечается, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих младше 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.
Напомним, 10 июня состоялся еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ . В его пределах удалось уволить: военнослужащих ВСУ, в том числе представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностированы гепатит и туберкулез, которыми они заболели в плену.
Защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, лечения и медицинской реабилитации.