"Большой провал для Кремля": в Пентагоне сообщили, сколько оружия и танков россияне уже потеряли в Украине

Россия выйдет из войны слабее, чем была до 24 февраля, заявляют в Пентагоне.

Россия уже могла потерять половину своих основных боевых танков и использовать большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей "большим стратегическим провалом" для Кремля.

Об этом заявил Колин Кал, заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики, пишет CNN.

По его словам, Россия понесла десятки тысяч потерь с начала широкомасштабной войны, что на "порядки" больше, чем во время войны в Афганистане.

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"Они, вероятно, потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Они погрязли в Украине более 80% сухопутных войск. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до той, что была до войны", — высказался он.

Колин Кал добавил, что Путин в войне против Украины потерпел неудачу и "Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла".

" Путин пошел в эту войну, пытаясь уничтожить Украину как независимую, суверенную демократическую страну. Путин потерпел неудачу, и это не изменится. Суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит ", — подытожил он.

Напомним, по мнению норвежских экспертов, российская "военная машина" оказалась менее компетентной, чем ожидалось, и потерпела ряд поражений в Украине. Аналитики считают, что Путин допустил несколько очень серьезных ошибок на начальном этапе вторжения, и способствующих тому, что это будет длительная война на истощение.

Как сообщалось, за сутки 8 ноября на юге Украины воины ВСУ выполнили 290 огневых задач, 11 раз ударили с неба по ПВО врага, уничтожили склады с боеприпасами, живую силу и технику агрессоров. Установлено, что РФ потеряла 55 оккупантов, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц автобронетехники. Кроме того, уничтожены 2 склада вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки.

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