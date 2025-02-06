"Большой провал России": СНБО об успешных ударах Сил обороны по стратегическим объектам врага

Государство-агрессорка выглядит довольно ничтожно на мировой арене.

Курщина, НПЗ и нефтебазы, газоперерабатывающие заводы – большой провал России. Он показал, что российская армия не способна вернуть собственную территорию и выбирает вместо своих граждан призрачные мечты Путина на чужой земле.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, пылающая инфраструктура демонстрирует технологическую отсталость и дефицит российских средств перехвата: РЭБ, РЛС, ПВО, которыми Россия не может прикрыть стратегические объекты. Все, что имеет, государство-агрессорка стянуло в Москву.

"Так позорно даже СССР в Афганистане не выглядел", – подчеркнул Коваленко.

И что важно, добавляет он, каждый этот успех против россиян – большая работа сектора безопасности и обороны Украины, наших Сил обороны.

"Потому что это слаженная работа с кинжальными ударами, демонстрирующая высокую эффективность армии", — заключили в СНБО.

Как мы писали ранее, в СНБО отреагировали на лживую публикацию бизнесмена Илона Маска об Украине. Это вредит интересам США.

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